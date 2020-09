Wyznał całą prawdę. Poruszający dokument wbił ludzi w fotel

Andrew Flintoff był bohaterem materiału dokumentalnego stacji BBC One zatytułowanego "Freddie Flintoff: Living with bulimia", w którym opowiedział o swoich zaburzeniach odżywiania. Były reprezentant Anglii w krykiecie twierdzi, że z powodu choroby został zmuszony do przedwczesnego zakończenia kariery sportowej. Na początku ścieżki zawodowej był również kilkukrotnie krytykowany za swój wygląd przez brytyjskie media.