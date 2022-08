Anastacia w Polsce. Tak prezentowała się na planie "Jaka to melodia?"

Anastacia sprzedała ponad 30 milionów płyt, a z powodu niskiego wzrostu (157 cm) nazwano ją "małą damą z wielkim głosem". Znana jest z potężnego mezzosopranowego wokalu, charakterystycznych, kolorowych okularów i przebojów, które podbiły listy przebojów na całym świecie. Wśród jej największych hitów są: "I'm Outta Lova", "Left Outside Alone", "Stick And Tired", "You'll Never Be Alone", "Paid My Dues", "Stuped Little Things", czy wreszcie "One Day in Your Life".