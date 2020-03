"Ameryka Express". Widzowie rozczarowani pierwszym odcinkiem?

"We're gonna umrzeć" - obwieściła Iwona w "Ameryce Express". Ona i Reggie już wysuwają się na prowadzenie w konkursie na najbarwniejszą parę "Ameryka Express". Ale czy ich kłopoty z życiem wystarczą, by przyciągnąć widzów przed telewizory? Opinie internautów po pierwszym odcinku nie są zbyt entuzjastyczne.

Najwięcej komentarzy dotyczy realizacji programu. Zdaniem użytkowników muzyka zagłuszała uczestników tak bardzo, że nie było słychać, co mówią. "To jest jakaś paranoja. Prawie nie słychać, co oni mówią" - piszą internauci. Podobnych wpisów na facebookowym profilu show jest znacznie więcej.

"Z całym szacunkiem, ale pani Daria nadaje się idealnie do czytania bajek, prowadzenia programów kulinarnych itp... ale nie do ekspresyjnego, szalonego programu, w którym mówi jak do 5-latków" - zauważa jeden z użytkowników. Inna osoba punktuje: " Agnieszka prowadziła tak dojrzale. Miało się wrażenie, że ogląda się program dla dorosłych. A Daria to taka przedszkolanka".