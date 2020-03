"Ameryka Express". Deląg i Markowska byli parą. Wiele ich wtedy dzieliło

Produkcja "Ameryka Express" zdążyła nas już przyzwyczaić do swoich przedziwnych pomysłów na ściągnięcie uwagi widzów. Tym razem produkcja opowiada oglądającym, że Deląg i Markowska pogubili się w podróży i wylądowali przypadkiem w innym kraju. Nic by się nie stało, gdyby od razu twórcy przyznali, że zrobili to celowo (taki element gry i utrudnienie na start), by odseparować dawnych kochanków od reszty uczestników. I skłonić ich do zwierzeń na temat przeszłości.