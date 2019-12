"Ameryka Express" powraca. Są szczegóły nowej edycji

"Ameryka Express" powraca. W zupełnie nowym miejscu, z nowymi uczestnikami i nową prowadzącą.

"Azja Express", to format w którym uczestnicy w parach przemierzają dalekie kraje, mając do dyspozycji zaledwie dolara na dzień za osobę. Program przypadł do gustu widzom i okazał się sporym sukcesem. Na tyle dużym, że stacja TVN zdecydowała się kontynuować go w kilku edycjach. Dwie pierwsze rozgrywały się rzeczywiście w Azji. Uczestnicy zwiedzili Wietnam, Kambodżę, Laos, Tajlandię, Sri Lankę i Indie.