"Ameryka Express": jedna z par dostała immunitet. Jest też szansa na romans

Trzeci odcinek "Ameryki Express" to kilka wyzwań. Zawodnicy poradzili sobie z nimi mimo drobnych problemów. Pierwsze zadanie – szukanie noclegu, za który nie trzeba będzie płacić. Różalowi ze względu na wizerunek niełatwo było zdobyć zaufanie tubylców. Mieszkańcy gwatemalskiego miasteczka usytuowanego u stóp wulkanu byli zdystansowani. Na dodatek mężczyzna nie znał hiszpańskiego, a po angielsku nie udało mu się z nikim porozumieć. W końcu jednak i on miał gdzie spać – gospodarzy przekonał do siebie wspólnym muzykowaniem.