"America's Got Talent". Sara James w finale! Publiczność oszalała

Zobacz występ Sary James u siebie w domu

To już siedemnasta edycja programu "America's Got Talent". Jej pierwsza runda odbywała się w czerwcu i lipcu. W jej wyniku wyłoniono półfinałową stawkę wykonawców i wykonawczyń, którą następnie podzielono na pięć grup. W każdej było jedenastu pretendentów i pretendentek do zwycięstwa. Kolejne półfinały odbywają się co tydzień od 9 sierpnia, z każdego do finału trafia dwójka najwyżej ocenionych propozycji. Dodatkowo ktoś otrzyma jeszcze "dziką kartę", uprawniającą do startu w ostatnim etapie. Finał najnowszej edycji zaplanowany został na 13 września, jego wyniki ogłoszone zostaną dzień później.