"America's Got Talent: All-Stars": Sara James poza finałem show. "Ty już jesteś gwiazdą"

Publiczność w Polsce przekonała się o wielkim talencie Sary James kilka lat temu, gdy mieszkanka Ośna Lubuskiego wystąpiła w czwartej edycji "The Voice Kids". Widzowie za oceanem po raz pierwszy zobaczyli, na co ją stać latem ubiegłego roku, gdy James zgłosiła się na casting do 17. edycji "America's Got Talent". Genialna nastolatka z Polski z miejsca znalazła się w odcinkach na żywo, a to za sprawą złotego guzika wciśniętego w trakcie występu przez Simona Cowella.