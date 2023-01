"American Idol": nie żyje CJ Harris. Uczestnik muzycznego show miał 31 lat

Ostatnie nagranie na instagramowym profilu artysty pojawiło się pod koniec grudnia. CJ Harris opublikował cover utworu zatytułowanego "How to save a life " zespołu The Fray. Obecnie pod wpisem artysty znajdziemy liczne słowa niedowierzania fanów wywołane jego niespodziewaną śmiercią, jak i wyrazy współczucia kierowane pod adresem rodziny zmarłego muzyka.