Alicja Walczak w swojej pracowni. Co dziś robi gwiazda "Big Brothera"?

Od premiery "Big Brothera" w polskiej telewizji mięło już 20 lat, ale widzowie wciąż pamiętają zwłaszcza uczestników pierwszej edycji. Część z nich chętnie zresztą korzysta z każdej okazji, by o sobie przypomnieć, przyjmując zaproszenia telewizyjnych stacji i opowiadając ,jak wygląda ich życie po reality show. Jedna z nich jest Alicja Walczak, która chętnie podtrzymuje kontakt z dawnymi fanami. Od czasu do czasu pojawia się w TVN lub sama zaprasza kamery do swojego domu. Niedawno Walczak gościła fotoreporterów w swojej malarskiej pracowni, która urządziła na poddaszu. Sesja uchwyciła dawna uczestniczkę "Big Brothera" przy codziennej pracy, czyli malowaniu obrazów.