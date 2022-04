Alicja Majewska dostała nagrodę na gali TVP. Gwiazda "The Voice Senior" nie przyszła

Alicja Majewska była jedną z laureatek SuperWiktorów podczas tegorocznej gali rozdania nagród Akademii Telewizyjnej. Wokalistka i jurorka "The Voice Senior" nie zjawiła się po odbiór statuetki. Organizatorzy byli jednak na to przygotowani, bo Majewska, w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd, nie zbojkotowała imprezy TVP.