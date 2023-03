Aleksandra Żebrowska pokazała swojego "diabła". "Widać, że nieochrzczony"

- To był czas, gdy Kościół zajmował stanowisko w naprawdę ważnych sprawach: pedofilii, in vitro, aborcji, migrantów. Miał szansę pojednać ludzi, pokazać, na czym polega miłosierdzie, co oznacza dobro i wspólnota według chrześcijańskich wartości. A zrobił coś dokładnie odwrotnego: podzielił, upokorzył i wykluczył. (...) Nie chcieliśmy kierować dzieci do instytucji, z której stanowiskiem się radykalnie nie zgadzamy, a wręcz się go wstydzimy - wyjaśniła żona aktora w wywiadzie dla "Elle".