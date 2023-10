Aleksandra Popławska żąda przeprosin. Fani oburzeni jej zachowaniem

Aleksandra Popławska została ostatnio zwyzywana na Instagramie przez piłkarza regionalnego klubu, co doprowadziło do głośnej afery i serii przeprosin. Teraz aktorka zareagowała na wpis innego hejtera. Nie mogąc się z nim skontaktować, wmieszała w to jego żonę i oznaczyła miejsce pracy kobiety. Fani nie kryją oburzenia.