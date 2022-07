Aleksandra Popławska wspomina telewizyjny debiut. Dziś taki serial raczej by nie powstał

"Pomysły były nadsyłane przez osoby w wieku 14-19 lat do czasopisma ‘Filipinka’. Osoby, których prace były najciekawsze, zostały zaproszone do prac nad scenariuszem" - wspomina Popławska. Dzisiaj takie rozwiązanie byłoby raczej w telewizji nie do pomyślenia. Wówczas jednak twórcy mieli ambicje, by produkcja stała się... polskim "Beverly Hills 90210".