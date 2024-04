Aleksander Sikora nie wróci do "Pytania na śniadanie". "Mam nowe plany"

Byłe gwiazdy "Pytania na śniadanie" nie kryją rozczarowania utratą pracy, ale próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Katarzyna Cichopek, która straciła też posadę w "You Can Dance", wciąż gra w "M jak miłość". Wraz z partnerem Maciejem Kurzajewskim zaczęła nagrywać też podcast "Serio?" w formie wideo. Ida Nowakowska poprowadziła muzyczne talent show "Virtuosos V4+". Z kolei Izabella Krzan znalazła pracę w "Kanale Zero". Anna Popek podjęła współpracę z TV Republika, do której przeszło wielu byłych prezenterów programów informacyjnych TVP.