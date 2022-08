Ale zmiana! Tak teraz wygląda Agnieszka Kotońska

Kotońska zdecydowała się zaprezentować w wieczorowej, kremowej kreacji. Długa do ziemi suknia była zdobiona tysiącem kryształków. Do stylizacji dobrała odpowiednio skrzącą się biżuterię. Do tego wystarczył tylko subtelny makijaż i odświeżone włosy w odcieniu jasnego blondu, ułożone w swobodnie opadające fale. Warto dodać, że Kotońska z dumą prezentuje swój nowy, wypracowany wizerunek. Od dłuższego czasu mówiła, że postanowiła zadbać o swoją figurę - efekty robią wrażenie.