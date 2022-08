Agnieszka Kotońska kusi w seksownej mini w panterkę. Pokazała zgrabne nogi

Agnieszka Kotońska swoją karierę w telewizji rozpoczęła w 2015 roku dołączając do ekipy programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Widzowie szybko polubili jej szczere i zabawne opinie na temat programów i seriali i szybko stała się jedną z ulubionych gwiazd show TTV. Do dziś zasiada na kanapie kultowego już wśród niektórych programu, a już we wrześniu na antenie stacji zadebiutuje jego 17. sezon.