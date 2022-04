"Gogglebox". Agnieszka Kotońska nie wstydzi się starych zdjęć. Tak kiedyś wyglądała

"Cztery lata temu bym nawet na taki kombinezon nie spojrzała w sklepie. Więc jeśli ktoś z was wciąż wątpi, to chciałabym tylko potwierdzić, że chcieć to móc. Włożyłam w swoją przemianę bardzo dużo pracy" - napisała Agnieszka. - "Kiedyś częstym gościem byłam przy lodowce, dzisiaj spotkać mnie można na spacerze, biegam, ćwiczę, jeżdżę na rowerze i zdrowo się odżywiam" - dodała.