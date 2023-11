Aldona Orman przeszła operację. Co z jej postacią w "Klanie"?

Według Plotka niekoniecznie. - Z tego, co wiem, to Aldona Orman wyszła dzisiaj ze szpitala. Jej nieobecności nie będzie widać w serialu, bo zgłosiła szybką gotowość do powrotu do zdjęć i niedługo nagra zaległe sceny. Serialowa Barbara nie wyjedzie za granicę i nie zniknie. Nic z tych rzeczy - poinformowała Anna Wiejowska z biura prasowego serialu.