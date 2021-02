Aktorki "Buffy" obnażają reżysera. "To, co robił, było złe"

Carpenter w długim oświadczeniu wyznała, że najgorzej Whedon zachowywał się wobec niej, gdy była w ciąży. Podczas pierwszego spotkania za zamkniętymi drzwiami miał zapytać ją wprost, czy "zamierza donosić ciążę". "Atakował mój charakter, moje religijne przekonania, oskarżał o sabotowanie show, a potem bezceremonialnie wywalił mnie z serialu, gdy tylko urodziłam dziecko" - pisze aktorka. Carpenter wyznała także, że Whedon zmuszał ją do pracy o 1 w nocy, gdy była w zaawansowanej ciąży. Wbrew zaleceniom lekarzy. Skończyło się to poważnymi skurczami.

Oświadczenie Charismy Carpenter poparła Sarah Michelle Gellar, główna aktorka "Buffy". Zaznaczyła, że choć jest dumna z postaci Buffy Summers, to nie chce być do końca życia kojarzona z Jossem Whedonem. "Stoję po stronie osób, które doświadczyły nadużyć i jestem z nich dumna, że zabierają głos" - oznajmiła w mediach społecznościowych.

"Dziś jestem dzielną 35-latką i mogę to udostępnić. Dlatego że trzeba. To musi być ujawnione. Dla nastolatki jego zachowanie nie było odpowiednie" - napisała, a chwilę później dodała jeszcze: "To, co robił, było bardzo złe. Ale wygrałyśmy. Przetrwałyśmy".