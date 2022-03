Aktorka "Zniewolonej" nie wyjechała z Kijowa. Relacjonuje, co się tam dzieje

"Polacy! Bracia! Od całego serca dziękujemy za wszystko, co robicie! Na granicy, na ulicach, w mediach! Wiemy, że nie jesteśmy sami w tej walce! Jak dużo ciepłych słów wsparcia otrzymałam od was przez te dni! Jak dużo informacji o tym, kto i jak może pomóc (rozumiem, że piszecie szczególnie do mnie, bo mówię po polsku i mogę zrozumieć, o co chodzi), ale wiem, że wspieracie w taki sposób każdego Ukraińca! Proszę tylko o jedno: nie poddawajcie się, mówcie o nas dalej, zwracajcie uwagę innych krajów europejskich na ten temat. Razem - my siła! Łzy mam na twarzy od tej miłości, jaką czuję w każdej waszej wiadomości!" - pisała.