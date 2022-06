Aktorka Joanna Balasz pokazała zdjęcia ze swoją partnerką. "Jestem dumna z tego, kim jestem"

Wpis pań spotkał się z ciepłymi reakcjami osób z show–biznesu. Post skomentowały m.in. Kasia Sawczuk, Maria Dębska, Marcelina Zawadzka czy Anna Karczmarczyk. Publiczny coming out pochwaliła też dziennikarka TVN24 Marta Warchoł, która rok temu również pochwaliła się związkiem z kobietą. "I my jesteśmy dumne z was!" – napisała.