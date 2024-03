Aktorka 10 lat spędziła w sekcie. Teraz zdradza nazwę grupy

W tym roku w amerykańskich księgarniach pojawi się biograficzna książka aktorki zatytułowana "Dinner for Vampires. Life on a cult TV show". Co prawda do premiery jeszcze kilka miesięcy, ale Lenz już promuje swoją historię w mediach, zdradzając pierwsze szczegóły. Nie ma zaskoczenia - aktorka pogłębia temat życia w sekcie.