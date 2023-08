Bethany Joy Lenz żyła w sekcie. Zerwała kontakty z rodziną

- Wszyscy szeptali po kątach: "Wiesz, ona jest w sekcie". Przez jakiś czas próbowali mnie uratować, ale byłam bardzo uparta. Przywódca sekty zaszczepił we mnie całkowitą nieufność wobec ludzi spoza niej, których jeszcze do niedawna traktowałam jak przyjaciół. To zadziałało jak klin wbity między mnie a ekipę serialu. Izolowałam się od nich, nie rozmawiałam z nimi o swoich problemach. Myślałam: "Cierpię, ale nie mogę podejść i zwierzyć się żadnej z tych osób". Kiedy kręciliśmy, czułam się strasznie samotna - wyznała w rozmowie z "Variety".