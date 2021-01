Aktor zaraził się HIV w wieku 16 lat. Pierwszy kochanek go nie ostrzegł

Nathaniel Hall w serialu "Bo to grzech" zagrał Donalda Bassetta, partnera Ritchie'ego, jednego z głównych bohaterów, którego sportretował Olly Alexander. Akcja rozgrywa się w latach 80. w Londynie. Niedługo po pierwszym spotkaniu trzej młodzi geje: Ritchie, Roscoe i Colin, a także ich przyjaciółka Jill (Lydia West) bardzo zbliżają się do siebie i otwarcie rozmawiają o swoich hedonistycznych przygodach.

Przy okazji premiery serialu (w UK na Channel 4, w Polsce na HBO i HBO GO) magazyn "Attitude" przypomniał wywiad z Hallem, który pojawił się w 2019 r. I idealnie pasuje do kontekstu "Bo to grzech".