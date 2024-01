Wykorzystali jego wizerunek. Sieć sklepów tłumaczy

Jednocześnie zawiadomili, że niezwłocznie zwrócili się do dostawcy z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. "Dostawca w przesłanym do nas oświadczeniu potwierdził, że zawarł umowę sublicencji z JOYJOY uprawniającą JNT GROUP do korzystania z oznaczeń licencjonowanych, w tym m.in. wizerunków postaci z filmu pt. 'Akademia Pana Kleksa'" – potwierdził Lidl. Wygląda więc na to, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.