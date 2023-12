Wydał oświadczenie. "Nie mam z tym nic wspólnego"

Tomasz Kot to jedna ze współczesnych ikon polskiego kina. Jego najgłośniejsza rola to ta z filmu "Bogowie", w którym aktor wcielił się Zbigniewa Religę, słynnego kardiochirurga i byłego ministra zdrowia. To nie jedyna kreacja autentycznej postaci w dorobku aktora. Kot odegrał także lidera kultowego zespołu "Dżem", Ryszarda Riedla w "Skazanym na bluesa" czy pisarza Tadeusza Boya-Żeleńskiego w "Niebezpiecznych dżentelmenach".