Agustin Egurrola pochwalił się zdjęciem z Black Eyed Peas. Opisał, jak pracowało się z zespołem

Agustin Egurrola przygotowywał choreografie gwiazdom, które wystąpiły na "Sylwestrze Marzeń" TVP. Juror programu "Dance Dance Dance" miał tym samym okazję również pracować z Black Eyed Peas, którzy w Zakopanem wykonali m.in. swój hit "Where Is the Love?". To właśnie tancerze Egurroli pojawili się na scenie obok amerykańskiego zespołu i rozgrzali publiczność zgromadzoną pod sceną w Zakopanem i widzów przed telewizorami.