Agustin Egurrola był ministrantem ks. Jerzego Popiełuszki. Na zawsze zostanie w nim jedno wspomnienie

Agustin Egurrola, juror "You Can Dance" oraz "Mam talent!", do piątego roku życia wychowywał się na Kubie, skąd pochodził jego tata. Kiedy przyjechał do Polski, mówił tylko po hiszpańsku. Dziadkowie szybko wzięli się za nadrabianie zaległości językowych i kulturowych wnuka. Obiecali sobie, że zrobią z niego "prawdziwego Polaka", jak mówił sam choreograf. Częścią tej misji były coniedzielne wizyty w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.