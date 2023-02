Popiełuszko dał mu instrukcje. Tak miał się Kamiński zachowywać w czasie przesłuchania

Kamiński wyjawił też, że ksiądz Jerzy Popiełuszko udzielił mu w tamtym czasie specjalnych instrukcji. - Ksiądz Jerzy Popiełuszko uczył mnie, jak się zachowywać w trakcie przesłuchań. I to się przydało. Nie ukrywam, że były takie historie, że panowie w płaszczach o szóstej rano stawali u mnie przed klatką i trzeba było z nimi iść. Albo zawiadamiali, że trzeba się zgłosić na Okrzei i tam były przesłuchania. Jedno miałem też na Mostowskich i to na Mostowskich było poważne przesłuchanie, bolesne nawet. Ta wiedza, którą przekazał mi ksiądz Jerzy, bardzo się wtedy przydała. Chodziło o to, żeby nie pękać, żeby nie dać się sprowokować na nic - zdradził.