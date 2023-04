Agnieszkę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotkała przykra sytuacja na lotnisku. Chodzi o Polaków

Agnieszka Antosik to bohaterka dawnej, bo drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W telewizji wzięła ślub z Marcinem Wichrowskim i razem stworzyli przedziwną parę. Wydawało się, że do siebie pasują: oboje mieli klasę, podobne style życia, spojrzenie na świat. Jednocześnie byli bardzo kontrolujący. Historia programu nie zna drugiej takiej pary, która celowo uciekała przed kamerami i nie chciała otwarcie mówić o swoich planach. W ostatnim odcinku zapewnili, że zostają w małżeństwie, by rozstać się po cichu, gdy wyjadą kamery.