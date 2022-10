Agnieszka Żulewska apeluje do Mateusza Morawieckiego. Wskazuje, co powinien zrobić ws. Odry

Dodała też wprost, że katastrofa została spowodowana przez człowieka. Skierowała także słowa do premiera Mateusza Morawieckiego. - Zaapeluj z nami do premiera, niech jak najszybciej powoła park narodowy Doliny Dolnej Odry. To jest w tym momencie najlepsze, co możemy ofiarować Odrze po katastrofie, której doświadczyła - zaapelowała.