Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się randką. Niewybredny komentarz innego uczestnika

Jeszcze niedawno Agnieszka mówiła, że nie ma czasu na randki, ani właściwie ochoty. - Na tę chwilę przestałam szukać. Już nie skupiam się na tym, że nie potrafię być sama, bo to, co wyciągnęłam z programu, to właśnie, że potrafię być szczęśliwa sama ze sobą, nie potrzebuję tej drugiej osoby - mówiła w wywiadzie dla Party.pl.