Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma nowego partnera? "Pokażę go, jak się zaręczymy"

- Obiecałam, że pokażę swojego partnera dopiero, jak się zaręczymy. Na razie myślę, że to byłby niepotrzebny rozgłos. Myślę, że nikt tego nie potrzebuje. Fajnie się poznawać w ciszy i w samotności albo przynajmniej w takim otoczeniu, gdzie można czuć się bezpiecznie i nie trzeba uważać na wszystko, co się powie, co się zrobi - wyznała podczas relacji live na Instagramie.