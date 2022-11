Agnieszka z "Gogglebox" rozwścieczyła fanów. "Ma pani u mnie minusa"

Agnieszka Kotońska swoją karierę w telewizji rozpoczęła w 2015 r., dołączając do ekipy show "Gogglebox. Przed telewizorem". Widzowie polubili jej szczere i zabawne opinie na temat programów i seriali. Szybko stała się jedną z ulubionych gwiazd show TTV. Nic więc dziwnego, że stacja obsadza ją także w innych programach: "99 - gra o wszystko", "Walk The Line - prosto do celu", "Orzeł czy reszka".