Agnieszka Woźniak-Starak o powrocie do "Azja Express". Dosadny komentarz

Mimo wszystko show wspomina poniekąd z sentymentem. W rozmowie z reporterką zdradziła też, jak wyglądały kulisy produkcji. — Bardzo podziwiam wszystkich, którzy decydują się wziąć udział jako uczestnicy, bo to jest naprawdę bardzo trudne zadanie i tam naprawdę nie ma ściemy. Ja zawsze powtarzałam to jako prowadząca, że to jest trudna przeprawa, to są trudne przygody, wszystko trzeba sobie zdobyć samemu. I znaleźć nocleg, i zdobyć jedzenie, i transport. To jest ciężkie. Jak na nich patrzyłam, to zawsze było mi ich szkoda — opowiadała, wyjawiając, że w pierwszym sezonie starała się im pomóc i wbrew regulaminowi podrzucała im jedzenie.