Daria Ładocha pogrążona w żałobie. "Spotkamy się jeszcze"

"Pożegnaliśmy Witka dzisiaj. Było pięknie i wzruszająco, bo to cudowny człowiek był. Zatrzymałam się na chwilkę w tym pędzie życia i zastanowiłam się, co jest w życiu ważne. Każdemu z was życzę kilku minut życiowej refleksji..." - pisze kulinarna gwiazda.