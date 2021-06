Woźniak-Starak pokazała zdjęcia ze spaceru z psami. Nawet wtedy zachwyca

Agnieszka Woźniak-Starak słynie z miłości do czworonogów. Na instagramowym profilu dziennikarki psiaki goszczą równie często jak ludzie, co najlepiej świadczy o tym, jak ważną rolę pełnią w jej życiu. Gospodyni "Dzień dobry TVN" ma aż pięć psów różnych ras (m.in.dwa piękne rhodesiany, jamnika), a każdy z tych zwierzaków jest wyjątkowy. W czasie ostatnich upałów Woźniak-Straak przypomniała, by nie zapominać o tym, ze wysokie temperatury szkodzą czworonogom podobnie jak ludziom.