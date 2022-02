Agnieszka Woźniak-Starak apeluje. "Tu nie chodzi o TVP czy TVN"

Podczas środowego posiedzenia KRRiT nie była nawet poruszana ta kwestia. Być może do głosowania w tej sprawie dojdzie 17 lutego. Nawiązała do tego Agnieszka Woźniak-Starak w swoim najnowszym wpisie na Instagramie. Prezenterka zaczęła go od wspomnienia czasu, gdy była prowadzącą nowej edycji "Big Brothera" w TVN7. Nie ukrywa, że był to dla niej świetny czas, ale w połowie 2019 r. musiała zrezygnować z pracy z powodu tragicznej śmierci męża Piotra.