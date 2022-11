Agnieszka Litwin zmieniła nawyki i schudła 18 kilo. Zdradziła swój patent

- Ja zaczęłam tak naprawdę te zmiany po tym, jak zakończyłam leczenie, ponieważ chorowałam na nowotwór złośliwy. Mówię o tym. Namawiam do badań profilaktycznych bardzo wszystkich, żeby o to dbali. Potem zmieniłam podejście do życia, właściwie bardzo zmieniłam wszystko, co mi nie służyło - wyznała w rozmowie z serwisem.