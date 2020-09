Agnieszka Kaczorowska wspomina ślub. Składa Peli piękne wyznanie

Kaczorowska o pierwszym tańcu: "Może udostępnimy nagranie"

"Dokładnie dwa lata temu poślubiłam mężczyznę mojego życia. Niektórzy dawali nam 2 miesiące, bo przecież 'nie można tak szybko się zakochać, zaręczyć i jeszcze wziąć ślub'. A ja Wam powiem jedno - MOŻNA, jeśli od razu wiesz, że chcesz z kimś spędzić życie! Te dwa lata to piękny początek. Dużo jeszcze przed nami. Moim życzeniem dziś jest, abyśmy zawsze kochali się tak jak dwa lata temu i tak jak dziś. Z Tobą @maciek.pela to mogę i na koniec świata i nawet z gromadką dzieci... 😂 Co nam życie da, to biorę! I tak zrobimy z tego najsłodsze, najpiękniejsze i najszczęśliwsze chwile" - napisała aktorka, publikując przy okazji zdjęcia ze ślubnej sesji.