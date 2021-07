Wielki sekret. Agnieszka i Robert z "Rolnik szuka żony" dopiero teraz się przyznali, że mają drugie dziecko

Agnieszka i Robert poznali się w 2. edycji "Rolnik szuka żony" i od razu wpadli sobie w oko. Ani ona, ani on nie mieli wątpliwości, że są dla siebie stworzeni. Już w trakcie programu oboje przyznali, że ich największym marzeniem jest założenie rodziny. I tak 2 kwietnia 2016 r. zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a już 18 marca 2017 r. powitali na świecie ukochanego syna Tomasza. Później słuch o nich nieco zaginął. Co prawda, raz na jakiś czas pokazywali w mediach społecznościowych, jak wygląda ich codziennie życie, ale nie wzbudzali w internautach tylu emocji, co ich niektórzy koledzy z "Rolnik szuka żony".