Agnieszka Hyży o konflikcie Smaszcz i Janachowskiej. "Milczenie jest złotem"

Janachowska nie chciała wdawać się w pyskówkę i oczernianie koleżanki, ale w odwecie pokazała prywatne wiadomości, pokazujące "prawdziwe oblicze" Smaszcz. Do sporu włączył się nawet Krzysztof Jabłoński, mąż Janachowskiej, który też został przedstawiony w złym świetle. I nic nie wskazuje na to, by spór został szybko zażegnany.