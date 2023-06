Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odlicza ostatnie dni do porodu. "Czekamy na Ciebie"

Agata Ząbczyk-Stankowska to chyba jedna z najbardziej nieszczęśliwych panien młodych w historii programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Gdy w trzecim sezonie show stanęła w dniu ślubu przed Maciejem, na jej twarzy próżno było szukać cienia uśmiechu. To nie zmieniło się przez najbliższe tygodnie - do rozwodu po prostu musiało dojść. Nawet sam telewizyjny pan młody wyznał otwarcie, że "bardziej zżył się z ekipą telewizyjną niż z małżonką".