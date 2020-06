Dziennikarka TVN i reporter TVP zaręczeni

Agata Zamęcka i Tomasz Piechal na co dzień stoją po przeciwnych stronach medialnej barykady, ale prywatnie łączy ich głębokie uczucie. Dziennikarka TVN24 i reporter TVP niedawno zaręczyli się, a ich historia to najlepszy dowód na to, że prawdziwa miłość pokona wszystko.

Agata Zamęcka jest dziennikarką ekonomiczną od lat związaną z biznesowym kanałem TVN (TVN24 Biznes i Świat)