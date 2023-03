Agata Rubik kupiła u Prady prezent dla psa. Kosztował krocie

Właściwie każda kolejna relacja w mediach społecznościowych dotycząca Coogee kończyła się litanią żali. Najpierw użytkownicy nie mogli się nadziwić, dlaczego Rubikowie każą jej spać samej, skoro to jeszcze "niemowlę" i członek rodziny. Potem, kiedy rodzina leciała na wycieczkę i oddała sunię do hotelu dla zwierząt, też sprowadziła na siebie gromy, bo "jeśli pies ma być przyjacielem człowieka, to na dobre i na złe".