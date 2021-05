Agata Młynarska wściekła na tabloid. Chodzi o artykuł po wywiadzie z Andrzejem Piasecznym

Zauważyła, że fani pozytywnie ocenili rozmowę i nie oczekiwali pytań o życie intymne "Piaska", co kłóci się ze stwierdzeniem z artykułu tabloidu. "Mam wrażenie, że dali dowód czemuś zupełnie odwrotnemu niż rozczarowanie, o którym piszecie. To nie fani są rozczarowani, tylko wasza redakcja, że nie padło pytanie, którym moglibyście się przerzucać w tytułach i mieć klikalność czyimś kosztem! Koledzy - nie schlebiajcie chamstwu, bo do was wróci ze zdwojoną siłą" - oceniła Agata Młynarska.