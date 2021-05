Agata Młynarska wróciła do Polski. Od razu się zaszczepiła

Dalej napisała, dlaczego podjęła taką decyzję: "Oczywiście każdy robi to, co chce. Tylko potem jak trwoga, to dzwonimy do pogotowia, lekarzy etc. Jakoś okłady z suszonego siana czy inne wynalazki nie pomagają na zapalenie płuc, raka, odrę, gruźlicę, różyczkę, polio czy covid-19. Nie wchodzę w dyskusję z tymi, którzy wiedzą lepiej, choć ich wiedza pochodzi z niewiadomych źródeł czy internetu. Dziś wiemy jedno - ta szczepionka może nam wszystkim pomóc. I tego się trzymam! Jestem wzruszona i szczęśliwa. Tu, w Wawerskim Centrum Kultury - pełna kultura i super organizacja. Przemili organizatorzy, fachowa pomoc i obsługa. Pozostaje mi tylko wiara, że centrum kultury już niebawem wróci do aplikowania najpiękniejszej szczepionki na świecie czyli ... kultury!!! A w tym pomoże nam szczepionka".