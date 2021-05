Agata Młynarska wraca do Polski. "Ja też płaczę"

Agata Młynarska jesienią ubiegłego roku wyjechała do Hiszpanii. Choć początkowo planowała dwutygodniowy urlop, to jednak w trakcie na dobre rozszalała się tam pandemia koronawirusa, więc wraz z mężem postanowiła pozostać za granicą. Małżeństwo zamieszkało w stylowym domu, którego fragmenty można podziwiać co jakiś czas na Instagramie. Jeszcze do teraz nie zanosiło się, by mieli wrócić. "A co, gdyby tu tak zostać na dłużej, zobaczyć siebie z dystansu, nauczyć się nowych rzeczy, języka, wyjść ze strefy komfortu?" – napisała jakiś czas temu dziennikarka.