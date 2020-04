Agata Młynarska wspomina pracę w TVP. Usłyszała, że "jest za stara"

Była mocno wstrząśnięta tą rozmową. - Był smutek, łzy, płacz, złość, wściekłość, a potem pomyślałam, że nie będzie mi nikt mówił, kiedy się kończę, a kiedy zaczynam. Byłam dosyć rozedrganą osobą, taką, która mogła łatwo uwierzyć w to, co inni do niej mówią. Byłam przekonana, że to oni mają rację. Bo z jakiego powodu ja mam mieć tę rację? - powiedziała.

Z biegiem czasu inaczej patrzy na sytuację. Dziś jest pewniejsza siebie, bardziej świadoma swojej wartości. - Kiedy zbudowałam poczucie własnej wartości, kiedy zbudowałam wiarę w siebie, to pomyślałam sobie: "Ty dziadu jeden obleśny! Ty dziadu! Ja tu jestem cały czas, ja tu stworzyłam tyle fantastycznych programów, a Ty tu jesteś przelotem". Zatrzymałam to dla siebie, ale ja też musiałam do tego dojrzeć. To jest dojrzałość, że kiedy usłyszałam to w wieku 45 lat, to przerobiłam to na coś dobrego. Rozkwitło coś fantastycznego w moim życiu, co mnie wciąż prowadzi - stwierdziła.